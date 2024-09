Cruzeiro supera Libertad no Paraguai; Athletico-PR vence o Racing em Curitiba

O Cruzeiro largou na frente por vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, ao derrotar o Libertad por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Assunção, pela partida de ida das quartas de final. O algoz do Boca Juniors fez um grande primeiro tempo e ficou muito próximo de liquidar a fatura, o que só não aconteceu, pois diminuiu o ritmo na etapa final.

No jogo de volta, na quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro poderá perder por até um gol de diferença para conquistar a vaga. Caso perca por dois gols, a partida irá para os pênaltis.

Com apenas uma vitória nas últimas sete rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro entrou em campo precisando dar uma resposta aos torcedores e aliviar a pressão que pairou sobre o clube, e, principalmente, sobre o técnico Fernando Seabra. O time celeste foi vertical e buscou o ataque a todo o momento, apesar de atuar longe de Belo Horizonte.

Assim como vem ocorrendo em toda a temporada, o Cruzeiro apostou na força de seus laterais e criou boas jogadas pelo lado de campo. No miolo, Kaio Jorge foi ficando cada vez mais à vontade, e, na sua segunda oportunidade de gol, abriu o placar, aos 20 minutos. William lançou para o camisa 19, que pegou de primeira para fazer um golaço.

Do outro lado, o Libertad só deu trabalho ao goleiro Cássio em uma cobrança de falta, espalmada pelo camisa 1. Antes de ampliar, o Cruzeiro teve excelente chance com Gabriel Veron. O goleiro e a zaga salvaram o time paraguaio.

Já nos acréscimos o Cruzeiro foi fatal. Matheus Pereira acionou Gabriel Verón com um passe de cabeça. O ex-palmeirense invadiu, lançou para Lautaro Díaz, que entrou na área e deu um leve toque por cobertura para surpreender o goleiro Martín Silva, ex-Vasco, e fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Libertad apostou na experiência do atacante veterano Roque Santa Cruz para tentar diminuir o prejuízo, mas foi pouco produtivo. O Cruzeiro continuou superior e poderia já ter definido o duelo. Aos 19, Martín Silva se atrapalhou, após tentativa de Kaio Jorge, e quase entregou o ‘ouro’.

O Cruzeiro recuou no fim e passou a jogar no contra-ataque. Aos 42, Kaiki Bruno, dentro da pequena área, perdeu uma chance totalmente livre. Já o Libertad ameaçou uma pressão, trocou muitos passes na entrada da área, mas não conseguiu diminuir a diferença mesmo ao lado de seus torcedores.

Ainda nesta quinta-feira, o Athletico-PR venceu o Racing por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba. O único gol do jogo foi marcado por João Cruz, aos 38 minutos do primeiro tempo.

O resultado deixou o Athletico-PR mais perto da classificação. Para avançar, o time precisa de um empate fora de casa. O Racing tem que vencer por dois gols de diferença para eliminar os brasileiros no tempo normal. Se os argentinos vencerem por vantagem mínima, a decisão vai para os pênaltis. Eles se enfrentam novamente na próxima quinta-feira (dia 26), às 21h30, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda.

