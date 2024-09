Cruzeiro x Libertad: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (26), às 21h30, Cruzeiro recebe o Libertad no Mineirão, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Porém, onde assistir Cruzeiro x Libertad?

A transmissão do confronto não será na TV aberta. Contudo, a partida será transmitida exclusivamente pela Paramount (streaming).

No jogo de ida das quartas de final, o time mineiro levou a melhor fora de casa, no Estádio Defensores del Chaco, vencendo o Libertad por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Fernando Diniz): Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba (João Marcelo) e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Libertad (Daniel Garnero): Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Matías Espinoza; Cristian Riveros (Bautista Merlini), Caballero e Iván Franco; Héctor Villalba, Gustavo Aguilar (Lezcano) e Roque Santa Cruz (Alexis Fretes).

Cruzeiro x Libertad

Data: 26 de setembro (quinta-feira)

26 de setembro (quinta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais Onde assistir Cruzeiro x Libertad: Paramount (streaming)

Paramount (streaming) Árbitro: Felipe Gonzalez (Chile)

Felipe Gonzalez (Chile) Assistentes: Jose Retamal (Chile) e Juan Serrano (Chile)

Jose Retamal (Chile) e Juan Serrano (Chile) 4° árbitro: Fernando Vejar (Chile)

Fernando Vejar (Chile) VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)