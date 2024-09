Deolane Bezerra é presa em operação contra jogos ilegais

A empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4), em uma operação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco denominada “Integration”, que mira desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita.

Além de 19 mandados de prisão, estão sendo cumpridas outras medidas cautelares: 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. Também bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Também foram adotadas medidas de entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Os mandados estão sendo cumpridos no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos eles foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

A 42ª Operação de Repressão Qualificada do ano denominada “Integration” é vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), sob a presidência do delegado Paulo Gondim, diretor integrado metropolitano. Ao menos 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da ação.

Estadao Conteudo

