Desespero: fogo em vegetação próximo a casas em Alegre assusta moradores

Moradores do Bairro Colina, no município de Alegre, no Caparaó Capixaba, ficaram desesperados na tarde desta segunda-feira (9).

O pânico foi causado por um foco de incêndio de grandes proporções registrado em uma área de vegetação próximo às residências.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura de Alegre, juntamente com voluntários do Tiro de Guerra e da sociedade civil, conseguiram controlar o fogo já no início da noite.

Não há informações de como se iniciou o fogo, que pode ser visto a distância, em outros bairros da cidade. Com o tempo seco e baixa umidade do ar, diversos focos de incêndios estão sendo registrados por toda a região.

