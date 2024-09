‘Dia de Praça’ evento promove ações culturais em Cachoeiro

Nesta sexta-feira (13) a Praça São João em Cachoeiro de Itapemirim receberá a quinta edição do evento “Dia de Praça”. A celebração ocorrerá das 16h às 19h, ao lado do Mercado Municipal, e promete ser uma tarde com atividades voltadas à saúde, ao empreendedorismo, à arte e à cultura.

O evento contará com uma programação diversificada que inclui uma feira cultural com a participação da Cachu-Arte. Nesta feira, os visitantes poderão explorar e adquirir artesanato local, promovendo o trabalho dos artistas e empreendedores da região.

Além disso, a tarde será marcada por uma apresentação de ballet clássico, oferecendo uma oportunidade para apreciar a arte.

Em uma parceria com o Cartão de Todos, o “Dia de Praça” também oferecerá programas voltados à saúde. Essa iniciativa visa proporcionar aos participantes informações e recursos sobre cuidados com a saúde, reforçando o compromisso com o bem-estar da comunidade.

Ação especial no Setembro Amarelo

Neste mês de setembro, dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio e à saúde mental, a ONG AMADA (Associação de Pais de Adolescentes com Depressão e Ansiedade) estará presente no evento “Dia de Praça”. A ONG promoverá uma ação especial para conscientizar sobre a depressão e a ansiedade entre adolescentes e suas famílias, oferecendo suporte e informações valiosas.

Revitalização da Praça São João

A Praça São João, antes em situação de abandono e transformada em um local propenso a crimes, está passando por uma significativa transformação. Nos últimos meses, a comunidade local, liderada pela professora Isabella Ferreira, tem trabalhado para revitalizar o espaço. O objetivo é transformar a praça em um local seguro e acolhedor, que sirva como um centro cultural e de lazer para toda a família.

Com a liderança da professora Ferreira, a praça tem se tornado um palco de eventos culturais e comunitários. Esse esforço de revitalização visa não apenas melhorar a aparência do espaço, mas também fortalecer o senso de comunidade e promover atividades culturais que beneficiem todos os moradores.

A participação no evento é uma chance de contribuir para a revitalização e de aproveitar uma tarde repleta de atividades culturais e educativas.