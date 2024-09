Divorciado? Entenda estado civil do cantor Gusttavo Lima

A assessoria de Gusttavo Lima confirmou nesta quarta-feira (25), que o cantor é divorciado de Andressa Suita, após um rompimento do casal em 2020. Para o Estadão, a assessoria afirmou também que os dois se encontram em uma reunião estável. O cantor teve a prisão decretada pela Justiça recentemente, em uma investigação sobre bets. O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, revogou na terça-feira (24), a ordem de prisão contra Gusttavo Lima.

Casados desde 2015, o cantor e a modelo assinaram o divórcio em 2020, por causa de um “desgaste natural na relação”. Como parte do processo do divórcio, depois que o processo foi homologado, mesmo que o casal se mantenha em união, os dois ainda estão oficialmente separados. Para que ele e Andressa sejam registrados como casados, eles devem realizar novos votos perante à Justiça.

Leia também: ‘Que Xou da Xuxa é esse?’: fã acumula 92 mil seguidores após meme

O fim do casamento foi anunciado, na época, por meio de nota do cantor. Os dois seguem juntos desde então, e possuem dois filhos, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis.

A informação saiu da coluna de Manoela Alcântara para o jornal Metrópoles, que teve acesso ao processo de habeas corpus para a prisão de Gusttavo Lima, cujo nome verdadeiro é Nivaldo Batista Lima.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.