Dorival vai anunciar lista de convocados da seleção brasileira; veja data

A seleção brasileira já tem nova data para anunciar a lista de convocados. O técnico Dorival Júnior vai anunciar no dia 27 deste mês, a lista de atletas para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrentará o Chile no dia 10 de outubro, em Santiago. Na sequência, os brasileiros vão duelar com o Peru, em Brasília, no dia 15. De acordo com a CBF, a lista ampliada de convocados será enviada à Fifa no dia 20, uma semana antes.

Segundo a programação, os jogadores vão se apresentar ao time no dia 7 de outubro. E, desta vez, a seleção terá como base o CT do Corinthians, perto do aeroporto de Guarulhos (SP). O time nacional vai se concentrar no Centro de Treinamento Joaquim Grava por questões de logística.

“A CBF optou por não usar a Granja Comary por causa do curto tempo de preparação para a primeira partida, que acontecerá numa quinta-feira. Habitualmente, a Seleção costuma jogar na sexta pelas Eliminatórias. Para encurtar os deslocamentos, a delegação ficará concentrada e treinará em Guarulhos, próximo do aeroporto internacional de São Paulo”, informou a CBF.

O grupo treinará no CT corintiano até o dia 9, quando viajará após o treino para enfrentar os chilenos. Depois da partida, a delegação volta ao Brasil no dia 11, diretamente para a capital federal, onde jogará no dia 15.

Será o primeiro jogo da seleção no estádio Mané Garrincha desde 2021, quando o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0, pela Copa América, em partida que não contou com a presença da torcida, em razão da pandemia de covid-19. Dois anos antes, os torcedores do Distrito Federal puderam presenciar o triunfo do conjunto canarinho por 2 a 0 sobre o Catar, em amistoso.

Nesta semana, a CBF anunciou que o estádio teve seu gramado totalmente trocado para receber a partida da seleção. As condições ruins do campo, que nunca havia sido trocado desde a sua reforma para a Copa do Mundo de 2014, vinham sendo alvo de constantes reclamações de treinadores e jogadores, principalmente pelo risco de lesões.

A nova grama, que é a mesma utilizada no Maracanã, veio do Rio de Janeiro transportada por 22 carretas no fim de agosto. O solo também passou por nivelamento a laser. O estádio também receberá partidas do Brasileirão, envolvendo clubes paulistas, nas próximas semanas.

A seleção brasileira ocupa o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 pontos somados em oito partidas. O Peru é o lanterna, com apenas três, enquanto o Chile é o nono e penúltimo colocado, com cinco pontos.

Estadao Conteudo