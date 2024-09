Dupla Mateus Matos e Murilo é hospitalizada após explosão em Cachoeiro

A dupla cachoeirense Mateus Matos e Murilo foi hospitalizada após uma explosão durante um evento particular realizado na noite da última quinta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da assessoria da dupla, o acidente aconteceu por volta das 22h30. Uma chapa de arado explodiu e aos cantores tiveram queimaduras de 2º grau e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Leia também:

Confira a nota oficial da dupla:

“Assessoria da dupla Mateus Matos e Murilo, por meio desta vem informar aos amigos, familiares, contratantes, fãs e a todos que admiram a dupla, que ontem (19/09/2024), por volta de 22h30, estavam num evento particular, e a dupla acabou se acidentando, onde tiveram queimaduras de 2º grau após uma explosão de chapa de arado e foram levados para o hospital Santa Casa. A dupla se encontra hospitalizada, os dois estão bem, porém, precisam de cuidados médicos. Pedimos a todos que fiquem em oração.

Grato

Mateus Matos e Murilo”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.