Enem: talvez você não esteja preparado quanto pensa; teste agora

Não existe um simulado Enem oficial do Governo Federal, porém o Instituto Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, disponibiliza provas de anos anteriores que podem ser usadas para treinar.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Os candidatos podem tirar proveito das provas dos anos anteriores e fazer o seu Simulado Enem. As provas podem ser baixadas por meio da página: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos.

Desde 2009, o Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. As provas são estruturadas em quatro matrizes de referência, uma para cada área de conhecimento.

Há um caderno de questões para cada dia de aplicação. Entre 1998 e 2008, as provas eram estruturadas a partir de uma matriz de 21 habilidades, cada uma delas avaliada por três questões. Assim, a parte objetiva era composta por uma redação e 63 itens interdisciplinares, em um único caderno.

Conheça as provas e os gabaritos das edições anteriores e faça o seu prórprio simulado Enem.