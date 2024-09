Equipes tentam controlar incêndio no Parque Mata das Flores, em Castelo

As equipes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com apoio do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Transportes Aéreos (Notaer), ainda trabalham para controlar novos focos de incêndios no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo.

O presidente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Mário Louzada, informou que as equipes estão tendo dificuldades de realizar o combate às chamas.

“Hoje estamos com 14 servidores do Iema, 12 bombeiros, 6 brigadistas do ICMbio e quatro militares do Notaer e alguns voluntários. Por ser uma região muito montanhosas e por possuir paredões de rochas, o acesso é dificultado. Só é possível acessar o local a pé. Temos um apoio do helicóptero do Notaer que sobrevoa toda a área e o apoio do Corpo de Bombeiros”, disse.

Mário disse que o fogo já consumiu uma área muito grande do parque e trabalha para que esses incêndios sejam combatidos. “O fogo já consumiu aproximadamente 180 hectares, uma área muito grande. Dessa, há uma parte de mata atlântica em estado avançado de conservação. Estamos tendo mortes de animais, e com certeza, a perda da biodiversidade está sendo muito grande. Toda essa área queimada irá demorar muito para ser recuperada”, lamentou.



Segundo ele, os incêndios registrados no parque são criminosos, e pede o apoio da população para que seja identificado o responsável pelo crime. “Há relatos de que uma pessoa, em uma moto, está causando esses incêndios. A polícia já está investigando e é muito importante o apoio da população com denúncias anônimas, acionando o 190”, frisou.

Foto: Iema Foto: Iema Foto: Iema Foto: Iema Foto: Iema Foto: Iema