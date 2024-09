Fátima Bernardes volta à TV Globo: saiba como será seu programa

Fátima Bernardes voltará a ter um programa na TV Globo. Trabalhando com contratos pontuais com a emissora desde o fim de 2023, a ex-apresentadora do Encontro e do Jornal Nacional agora deve ter sua própria atração em horário nobre.

As primeiras informações indicam que Fátima comandará o que está sendo chamado de Programa da Fátima, uma atração noturna que contará com entrevistas e apresentações musicais de forma semelhante ao que ela conduzia no Encontro. O projeto ainda está em desenvolvimento e chegou a ser mencionado por Fátima em uma publicação em seu Instagram em fevereiro, quando oficializou o fim de seu contrato fixo na emissora.

Fátima foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Fátima também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico.

No início da década de 2010, a apresentadora deixou a bancada do JN para assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa Encontro, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta. Nos últimos anos, ela também esteve a frente do The Voice Brasil e The Voice Kids.

Ainda não há previsão de lançamento do novo programa de Fátima Bernardes na Globo.

Estadao Conteudo