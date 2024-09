Filha de Arlindo Cruz revela o valor por mês em despesas médicas do pai

Participante de A Fazenda 16, Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, falou aos colegas de confinamento sobre o estado de saúde do pai e a situação financeira da família. “Até os 12 anos, era dondoca, tinha motorista, segurança, tudo. Fui do céu ao inferno”, contou.

A peoa Camila Moura perguntou mais informações sobre o que ocorreu quando Arlindo adoeceu. “Show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça”, relembrou Flora. “A gente paga R$ 30 mil por mês para o plano de saúde, só que o meu pai não canta mais. O dinheiro de direito autoral é pra cuidar da saúde do meu pai”, completou.

O sambista, de 64 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em 2017, que deixou sequelas. Após um longo tempo hospitalizado, ele hoje segue o tratamento em casa, ao lado da família, compartilha imagens com ele e atualiza fãs sobre seu estado de saúde. Em julho, Arlindo ficou pouco mais de 20 dias internado para tratar um quadro de pneumonia. Em abril, foi hospitalizado com bradicardia, quando os batimentos cardíacos ficam irregulares ou lentos.

Flora explicou que, após o AVC, a família precisou se mobilizar e “arregaçar as mangas e enfrentar a realidade da vida”: “Lá em casa se eu não trabalhar, se minha mãe não trabalhar, se meu irmão não trabalhar, a gente não sustenta a nossa vida”.

A família mantém a loja O Meu Lugar, que vende produtos oficiais do artista, como camisetas e copos. No fim de abril, eles também lançaram o Instituto Arlindo Cruz. A intenção é preservar o acervo da carreira de Arlindo – são mais de trezentas batas, instrumentos, troféus, fios de contas e fotografias – e promover atividades educativas sobre música e cultura popular.

Estadao Conteudo