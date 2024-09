Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (22), às 18h30, Flamengo e Grêmio se enfrentam, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, onde assistir Flamengo e Grêmio?

Leia também: Cidade das águas: município capixaba tem maior número de lagoas da América Latina

Com transmissão do SporTV e Premiere (TV por assinatura), o rubro-negro vai até a Arena do Grêmio, para enfrentar o Tricolor Gaúcho, em busca de espantar o mal momento.

O Flamengo vem de derrota por 1 a 0, contra o Peñarol, dentro do Maracanã e, após se complicar no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, busca fazer as pazes com sua torcida e principalmente, com a vitória.

Já o Grêmio, vem de empate com o Red Bull Bragantino, adversário direto na briga pelo rebaixamento, no Nabizão, casa do time paulista.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan (De la Cruz), Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Soteldo e Braithwaite.

Flamengo x Grêmio

Data: 22 de setembro (domingo)

22 de setembro (domingo) Horário: 18h30

18h30 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Onde assistir Flamengo e Grêmio: SporTV e Premiere (TV por assinatura)