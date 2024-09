Fortaleza bate o Cuiabá, segue em 3º e sonha com título do Brasileirão

O Fortaleza continua muito forte como mandante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo conquistou sua 12ª vitória consecutiva dentro da Arena Castelão ao bater por 1 a 0 o Cuiabá, pela 29ª rodada. Hércules, nos instantes finais do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Fortaleza segue na terceira colocação com 55 pontos, na caçada direta pelos líderes Botafogo (57) e Palmeiras (56). A distância para o quarto colocado é de oito pontos, já que o São Paulo soma 47. O Cuiabá, por sua vez, vive um momento completamente diferente. Vindo de três jogos de jejum, está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação com 23 pontos.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para ambos os lados e de muito equilíbrio, onde as duas equipes trocaram muitos passes para buscar espaço para chegar com perigo ao gol adversário.

Tanto que a primeira chance real de gol saiu apenas aos 19 minutos, quando Brítez arriscou de fora da área e só não abriu o placar para o Fortaleza, porque Walter fez brilhante defesa, indo buscar a bola no ângulo.

Do outro lado, o Cuiabá seguiu fechado na defesa e se arriscou apenas em contra-ataques. Mas em uma falha da defesa cuiabana, o Fortaleza abriu o placar, já nos acréscimos. Aos 49 minutos, Breno Lopes cruzou na área, Lucas Mineiro afastou mal e Hércules ficou com a sobra. O volante bateu de primeira, sem chances para o goleiro.

Fortaleza e Cuiabá

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu da mesma forma, com o Fortaleza melhor em campo. Prova disso é que quase ampliou aos quatro minutos, quando depois de um levantamento na área de Marinho, o zagueiro Kuscevic apareceu com liberdade, mas acabou cabeceando para fora, tirando tinta da trave.

O Cuiabá só tentou buscar o empate nos minutos finais. Aos 28, Matheus Alexandre ganhou na dividida e bateu cruzado, mas acabou pegando fraco na bola e João Ricardo fez a defesa. Aos 41, Ramon pegou a sobra de um escanteio e chutou de primeira, isolando a bola.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 29ª rodada do Brasileirão. Na sexta-feira, o Fortaleza visita o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30. No sábado, o Cuiabá recebe o São Paulo, na Arena Pantanal, às 19h.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 CUIABÁ

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Kusevic, Cardona e Marcuso (Tinga); Matheus Rossetto (Pedro Augusto), Hércules e Kervin Andrade (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Renato Kayzer e Breno Lopes (Emmanuel Martínez). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Railan), Fernando Sobral (Max), Lucas Fernandes (Eliel) e Gustavo Sauer (Denilson); Clayson (Derik Lacerda) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

GOL – Hércules, aos 49 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Brítez e Marinho (Fortaleza) e Alan Empereur, Denilson, Fernando Sobral e Isidro Pitta (Cuiabá).

ÁRBITRO – Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadao Conteudo