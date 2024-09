Grêmio revela fala de torcedor a Carlinhos do Fla e descarta racismo

O Grêmio já enfrentou os tribunais por causa de atos racistas cometidos por sua torcida e agiu rápido para tentar provar que a acusação do centroavante Carlinhos, do Flamengo, de que teria sido alvo de discriminação no jogo da Arena do Grêmio, neste domingo (22), foi apenas um mal-entendido. O clube carioca soltou nota de repúdio e os gaúchos identificaram o torcedor que provocou o rival, garantindo que o termo usado foi “bravinho.”

No começo do segundo tempo da derrota por 3 a 2 do Flamengo, pelo Brasileirão, Carlinhos acabou expulso após agredir o zagueiro Kannemann. Apesar de garantir que não fez nada a não ser tentar se desvencilhar do defensor que o estaria segurando, o flamenguista acabou levando o vermelho direto. Saiu irritado e descontando sua raiva no aparelho do VAR com um soco.

Foi nessa hora que a torcida do Grêmio o ofendeu. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida deste domingo (22), contra o Grêmio, em Porto Alegre. O jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo “Lance!”, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra “macaquinho”. O Flamengo apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF”, protestou o clube carioca em notas oficial, ainda no domingo.

O Grêmio respondeu nesta segunda-feira. Alegou ter identificado o torcedor e a criança que estava com ele e teria repetido sua frase, mas explicou que não se tratou de um ato racista e apenas uma provocação. Mas prometeu punição.

“Após a vitória sobre o Flamengo na Arena, o Grêmio tomou conhecimento da publicação do jornal Lance! com a denúncia de um suposto caso de injúria racial envolvendo dois torcedores do Grêmio contra o jogador Carlinhos, do Flamengo. O caso teria ocorrido durante a passagem dele pelo túnel de acesso ao vestiário, depois de ter sido expulso de campo e vandalizado a cabine do VAR”, iniciou sua defesa o Grêmio.

Na defesa, de uma “denúncia tão grave”, o Grêmio informa que tomou todas as providências para elucidar os fatos, pois é o maior interessado em saber exatamente o que ocorreu para aplicar as punições “de forma justa”.

“Sendo assim, ainda ontem à noite, o Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo. Indagado pelo clube, o torcedor afirmou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo. Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou “tá brabinho?”, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado”, explicou.

O clube ainda se colocou à disposição das autoridades públicas e desportivas para colaborar com o caso. “O Grêmio estuda ainda outras medidas relativas ao episódio. E aproveita para reforçar o seu compromisso contra qualquer tipo de discriminação. Esclarece que tem um amplo trabalho de combate ao racismo. E que, além disso, vai sempre fazer todo o possível para identificar e punir torcedores que, eventualmente, cometerem qualquer tipo de ilegalidade no ambiente dos jogos.”

Estadao Conteudo