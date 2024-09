Grupo Mães em Oração organiza encontro especial no cinema em Cachoeiro

Na próxima segunda-feira (30), o grupo Mães em Oração realizará um encontro diferente no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. As integrantes se reunirão para assistir a um filme inspirador sobre a história de uma mãe em oração.

Cada participante ficará responsável pela compra do próprio ingresso, que custa R$ 14,00. O filme escolhido é “A Forja – O Poder da Transformação através do apoio das orações” e a sessão está marcada para as 20 horas.

Leia também: Festa Literária Combiousa terá edição em Piúma

A organização sugere que as participantes usem, se possível, a blusa do grupo Mães em Oração, tornando o encontro um momento ainda mais especial e abençoado. Este é o primeiro evento do grupo realizado no cinema.

O Mães em Oração existe há um ano em Cachoeiro, mas nasceu em Vitória. Hoje, está presente em 15 municípios e até em cidades internacionais, como Liverpool e Orlando. A rede de apoio é formada por mães cristãs de diversas denominações, com a missão de acolher outras mães e suas famílias.

“Nós somos mães que levantam mães. Mães que abraçam a missão de inspirar gerações para que tenham a oração como estilo de vida”, destacam as organizadoras.

O grupo Elas Oram realiza ações de oração em frente a 13 escolas e no Hospital Infantil. As participantes se reúnem regularmente em cafés, palestras e grandes eventos, sempre com o objetivo de interceder pelos seus filhos.

Esses encontros não são apenas momentos de oração, mas também oportunidades para fortalecer os laços entre as mães e compartilhar experiências. A missão do grupo é clara: unir forças em oração para proteger e abençoar as vidas dos filhos.