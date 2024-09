Grupo realiza corrente de oração pela criança que se afogou em Cachoeiro

Um grupo de amigos e familiares se reuniram em frente ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), na noite da última quinta-feira (19), pedindo proteção ao bebê que se afogou na piscina de um hotel infantil no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo que circula nas redes sociais mostra centenas de pessoas reunidas no pátio do hospital, no bairro Aquidaban, em corrente de oração e pedindo que a criança, de apenas um ano e nove meses, se recupere o mais rápido possível.

O hospital onde a criança permanece internada, confirmou o fato e disse que informações sobre o quadro de saúde do paciente são repassadas somente aos familiares diretos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD).

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias