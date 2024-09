Incêndio segue sendo combatido no monumento natural Monast, em Mimoso

O incêndio que atinge o monumento estadual natural Serra das Torres (Monast), entre os municípios de Muqui e Mimoso do Sul, desde a última terça-feira (24), segue sendo combatido pela equipe do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Nesta quinta-feira (26), as chamas continuam consumindo a área de vegetação do monumento, que fica localizado dentro da Unidade de Conservação do Iema. Além do Insituto, equipes do Corpo de Bombeiros, prefeituras e voluntários trabalham de forma contínua.

Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) também está dando apoio na ocorrência.