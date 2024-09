Internacional bate o Vitória e completa oito jogos sem perder no Brasileirão

Contando com o apoio de quase 39 mil torcedores, recorde nesta temporada, o Internacional confirmou o seu melhor momento ao ganhar por 3 a 1 do Vitória, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há oito jogos, o time gaúcho aparece em sétimo lugar, com 45 pontos, e um jogo a menos que seus mais diretos concorrentes.

Com a derrota, o Vitória continua com 28 pontos, em 16.º lugar, e ainda fora da zona de rebaixamento. O conjunto baiano foi favorecido pelos tropeços de seus concorrentes: Corinthians (1 a 0 São Paulo), Fluminense (1 a 0 Atlético-GO) e Cuiabá (1 a 0 Fortaleza).

Armado no esquema 4-3-3, o Vitória iniciou o jogo tentando surpreender. Até balançou as redes com Carlos Eduardo, mas o lance estava ilegal. Após o susto, o Internacional acertou o travessão numa cabeçada de Fernando.

O Colorado equilibrou as ações e controlou bem o adversário que não conseguiu mais chegar com perigo ao ataque. O esforço acabou compensando aos 45 minutos, quando Carlos Eduardo foi imprudente no carrinho e cometeu pênalti em cima de Bruno Gomes. Na cobrança, Alan Patrick fez 1 a 0.

O segundo tempo começou com a pressão do time da casa. Inicialmente Enner Valencia se enrolou na finalização perigosa, mas na segunda chance, Wesley entrou na área, passou por dois e chutou por cima na saída do goleiro, fazendo 2 a 0 aos seis minutos.

Internacional e Vitória

A vantagem deu a impressão de que o jogo estava controlado, porém, o Vitória diminuiu aos 12 minutos. Na intermediária, Lucas Esteves cobrou falta levantando a bola em direção à grande área. O zagueiro Wagner Leonardo desviou de cabeça e diminuiu: 2 a 1.

O gol animou os baianos que depois tiveram duas chances. A primeira num chute de Matheusinho, defendido por Rochet, e a segunda com uma cabeçada de Alerrandro, para fora. Aos 23 minutos, outra finalização com Everaldo e defesa de Rochet.

Depois disso, o Internacional valorizou a posse de bola e priorizou a marcação. No final, marcou o terceiro gol. Após cruzamento de Alario, a bola desviou na defesa e sobrou para Allan Patrick. Ele ajeitou e fez o passe lateral para a finalização de Wesley: 3 a 1, aos 46 minutos.

No próximo sábado, os dois times vão jogar pela 29ª rodada. O Internacional vai sair diante do Corinthians, às 19 horas, na Neo Química Arena, enquanto o Vitória vai até Belo Horizonte (MG) para enfrentar o Atlético-MG, a partir das 16h30.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 VITÓRIA

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Tabata), Gabriel Carvalho (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado) e Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Filipe Machado (Willian Oliveira) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Alerrandro e Carlos Eduardo (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Alan Patrick, pênalti, aos 48 minutos do primeiro tempo. Wesley, aos seis e aos 46, e Wagner Leonardo, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Maia, Fernando e Enner Valencia (Internacional). Filipe Machado (Vitória).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 985.060,00.

PÚBLICO – 38.654 torcedores

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

