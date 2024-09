Irmãos Menendez: onde estão os assassinos dos pais de ‘Monstros’ hoje

Os Irmãos Menendez, criminosos que ganharam notoriedade nos anos 1990 ao confessarem o assassinato de seus pais, são foco da nova temporada de Monstros, série antológica da Netflix que explora mentes de serial killers. Analisando a família Menendez e o caso que levou os irmãos à prisão em 1996, Monstros traz Lyle e Erik de volta aos holofotes.

Como sempre, a série desperta diversas questões sobre o caso real, e é bem provável que a Netflix repita sua estratégia da época de lançamento da primeira temporada e disponibilize, em breve, um documentário sobre o crime. Enquanto isso não chega, muitos se perguntam onde estão Lyle e Erik atualmente.

Onde estão os Irmãos Menendez hoje?

Em 1996, os dois irmãos receberam a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na época, era comum separar indivíduos que haviam cometido crimes em parceria, então Lyle e Erik ficaram em prisões diferentes e fizeram diversos pedidos para serem encarcerados juntos com o passar dos anos.

No entanto, em 2018, Lyle foi realocado para a mesma prisão de Erik e os dois se reencontraram pela primeira vez desde 1996, em uma instituição em San Diego, onde estão até hoje. Por bom comportamento, os dois fazem parte do setor chamado “Echo Yard”, onde têm acesso a programas educacionais, artísticos e exercícios físicos.

Atualmente com 53 e 56 anos, os dois irmãos Menendez se casaram com mulheres durante o seu tempo na prisão. Lyle é casado com Rebecca Sneed e Erik com Tammi Saccoman. Os dois já entraram com diversos pedidos de apelação e buscam um novo julgamento, baseado em novas evidências descobertas nos últimos anos.

Estadao Conteudo