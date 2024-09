Isabel Veloso, influenciadora com câncer, revela sexo e nome do bebê

A influenciadora Isabel Veloso viralizou no dia 11 de agosto após revelar uma gravidez em meio a um diagnóstico de câncer terminal. Nesta segunda-feira, 9, revelou nas redes sociais o nome e o sexo de seu primeiro filho com o marido, Lucas Borba. O bebê será um menino de nome Arthur.

Na legenda, ela descreveu o significado do nome como “urso corajoso”, que evoca “bravura e força”. “Aqueles que carregam esse nome são vistos como guerreiros espirituais, capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos com a ajuda de Deus”, escreveu.

“São considerados pessoas corajosas, determinadas e confiantes em sua fé”, completou, ao justificar sua escolha.

Em tratamento contra o Linfoma de Hodgkins desde 2021, a influenciadora de 18 anos revelou, à época da descoberta da gestação, que seu maior problema não era a gravidez, mas sim ser mãe: “Porque eu não sei se quando meu filho nascer, se eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira”.

Entretanto, apesar de ter afirmado que é paciente terminal, Isabel foi contrariada pela médica responsável pelo caso. Melina Branco Behne explicou que a influenciadora tem o quadro clínico estável. “O tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia – que eram dores e falta de ar”, disse ao Gshow.

Estadao Conteudo

