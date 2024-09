Jade Barbosa se casa em cerimônia intimista com presença de ginastas

A ginasta Jade Barbosa, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Paris-2024, casou-se neste sábado (28), em São Paulo, com o administrador de empresas Leandro Ferlini. A cerimônia intimista teve presença de outros nomes da ginástica brasileira, como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Arthur Nory.

Jade e Leandro, que estão juntos há mais de 5 anos e ficaram noivos em fevereiro de 2023, compartilharam alguns momentos da celebração. Ela publicou um trecho dos votos de casamento no Instagram: “Estou muito animado para continuar e construir essa família, meu futuro, com você. Vai ser muito lindo. Eu te amo”, disse ele.

“Obrigada por ser meu companheiro, porque eu sei que, no final da vida, o que a gente vai ter é exatamente isso: nossa companhia. Eu te amo muito, imensamente, com tudo o que eu tenho. Amo a sua sede de viver, a sua coragem, principalmente a sua curiosidade. Eu espero que a gente possa viver eternamente no nosso carnaval”, declarou a ginasta.

Para a ocasião, Jade Barbosa usou um vestido longo com flores nas costas feito pelo ateliê WhiteHall, da estilista Lívia Colucci. Em um vídeo, ela aparece mostrando o look completo para Rebeca, Flávia, Ana Lu Pires e para seu pai, César.

Momentos nos bastidores

Quanto aos trajes das convidadas, Rebeca usou um vestido curto na cor azul bebê, enquanto Flávia usou um modelo curto rosa. Dois momentos chamaram a atenção de internautas nas redes sociais: primeiro, em certo momento, Rebeca soltou a voz e cantou a canção Best Part, de Daniel Caesar, com os músicos contratados para o evento.

Depois, quando chegou o momento de Jade jogar o buquê, Flávia apareceu desinteressada, segurando uma caipirinha, enquanto outras convidadas “brigavam” pelas flores. “Ainda bem que eu não peguei”, brincou ela. O momento rendeu um post em conjunto nas redes sociais das ginastas.

Estadao Conteudo