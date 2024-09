João Guilherme reage ao nascimento de filho de Virgínia e Zé Felipe

João Guilherme reagiu à chegada do terceiro filho do irmão, o cantor Zé Felipe, com a cunhada, Virgínia Fonseca. Mostrando que é um “tio babão”, o ator comentou em uma foto publicada pela influenciadora digital em seu Instagram, na terça-feira (10).

“Meu senhor Jesus, vou explodir de tanta fofura”, escreveu João Guilherme. O ator ainda não conheceu o sobrinho caçula pessoalmente, mas vem demonstrando seu carinho pela família nas redes sociais.

A imagem mostra as três crianças vestidas com roupas de cores parecidas. Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, mimam o recém-chegado José Leonardo, que nasceu no domingo, 8. “Se o José continuar manso assim, vai sofrer na mão das duas”, brincou Virgínia na legenda.

Estadao Conteudo