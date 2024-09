Joia do São Paulo desequilibra em vitória contra o Cruzeiro

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma partida de pouca criatividade, os são-paulinos tiveram no garoto William Gomes, de 18 anos, o principal ponto positivo. No que foi a quinta partida do atacante em 2024, ele marcou o segundo gol como profissional.

A vitória dos reservas são-paulinos vem em boa hora, após o baque da eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil. O resultado ainda deixa a equipe tricolor na quinta posição, com 44 pontos, seguido pelo Bahia, com 42. O Cruzeiro vem logo em seguida, em sétimo, 41 de pontuação.

O time de Zubeldía volta a campo pelas quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, no Rio, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). No mesmo horário, mas na quinta-feira, o Cruzeiro visita o Libertad, pelas quartas de final da Sul-Americana.

Primeiro tempo

A opção pelo time reserva fez com que o São Paulo ganhasse mais velocidade nas saídas pelos lados, com Erick e William Gomes. No meio, onde normalmente Luciano e Lucas circulam, faltava quem conseguisse organizar esses ataques.

Ainda assim, o Cruzeiro demonstrou falhas na marcação. Em uma delas, William Gomes recebeu sozinho nas costas de Zé Ivaldo, deu um chapéu em Cássio e fez o gol. Para a sorte do goleiro, o atacante estava impedido.

Os cruzeirenses, contudo, também não enfrentavam grande desafio para avançar. A vontade dos são-paulinos se perdia em botes errados e um desmanche da formação tática, em perseguição à bola. Somente no último terço um defensor que “sobrava” continha o ataque.

Com duas defesas falhas em campo, os dois times conseguiam ações ofensivas mais nos erros do adversário do que por construções próprias. Foi quando William Gomes começou a se destacar. Ele conseguiu criar a única chance bem construída na primeira etapa, deixando Erick em condições de finalizar. Cássio saltou bem para defender.

Impressionou negativamente o desempenhou de Kaio Jorge. O ex-santista retornou da Europa para reencontrar o bom nível que teve quando surgiu, mas, com apenas um gol na passagem pelo Cruzeiro, pouco fez neste domingo. Ele pode mais.

Já Zubeldía promoveu um espetáculo à parte, como costuma. Não que tenha feito grandes movimentações para melhorar o time. As reclamações do treinador é que ganham aspecto teatral, de joelhos no chão e gritos aos céus. A atuação, já com a primeira etapa finalizada, rendeu a ele mais um cartão amarelo para sua coleção.

Segundo tempo

A equipe são-paulina voltou ao segundo tempo investindo ainda mais nos avanços de William Gomes. O camisa 39, porém, não tinha como resolver sozinho. Na área, os levantamentos não encontravam ninguém vestindo uniforme branco.

Quando foi Gomes quem recebeu o passe de Erick em contra-ataque, o garoto, sim, resolveu. Assim como no lance no começo do jogo, ele correu às costas de Zé Ivaldo para ser encontrado livre. Finalizou tranquilo e sem chances para Cássio.

O São Paulo pôde priorizar, então, a defesa e segurar o Cruzeiro para sair de Belo Horizonte com três pontos. A equipe manteve a presença no ataque somente com contra-ataques para William Gomes, até que o atacante foi substituído para a estreia do norte-irlandês Jamal Lewis.

O Cruzeiro quis sufocar o São Paulo nos minutos finais. Levantamentos na área são-paulina carregaram a tensão do final do jogo, mas o time tricolor resistiu.

Ficha técnica

CRUZEIRO 0 X 1 SÃO PAULO

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki Bruno); Walace (Lautaro Díaz), Lucas Romero (Fabrizio Peralta) e Matheus Henrique (Matheus Vital); Matheus Pereira, Vitinho (Gabriel Veron) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO – Jandrei; Ferraresi, Ruan e Sabino; Igor Vinicius (Alan Franco), Santi Longo (Luiz Gustavo), Marcos Antônio e Michel Araújo (Rodriguinho); Erick (Wellington Rato), William Gomes (Jamal Lewis) e André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

GOL – William Gomes, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kaio Jorge, Matheus Henrique, Lucas Romero e Gabriel Veron (Cruzeiro) e Ferraresi, Michel

Araújo, Luís Zubeldía e André Silva (São Paulo).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

RENDA – R$ 1.884.748,00.

PÚBLICO – 44.743 presentes.

LOCAL – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Estadao Conteudo