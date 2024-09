Libertadores: veja os melhores momentos entre Atlético-MG x Fluminense

Na noite desta quarta-feira (25), Atlético-MG x Fluminense (confira os melhores momentos ao final do texto) se enfrentaram na Arena MRV, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Leia também: Libertadores: Atlético-MG vence Fluminense com dois gols de Deyverson

O primeiro tempo ficou marcado por um sufoco excessivo do Atlético-MG sobre o Fluminense, que pouco criou na primeira etapa. Contudo, uma alteração de Gabriel Milito, ao fim do primeiro tempo, mudaria o rumo do jogo.

Deyverson, que havia entrado na vaga de Bernard, ainda no primeiro tempo, precisou apenas de 4 minutos na segunda etapa para marcar o primeiro gol do jogo. Contudo, após o gol, Mano Menezes, correu para fazer substituições.

Assim, Marcelo entrou na vaga de Diogo Barbosa e Antônio Carlos na vaga de Kevin Serna, o que acabou chamando ainda mais o Atlético-MG para cima.

Sobretudo, no final do jogo, aos 42 minutos do segundo tempo, Deyverson mais uma vez balançou a rede do Tricolor Carioca. Gol que garantiu a classificação direta do time mineiro para a semifinal da Libertadores.

Agora, o Atlético-MG enfrenta o River Plate (ARG), decidindo fora de casa, pela semifinal da Copa Libertadores da América.

Confira os melhores momentos de Atlético-MG x Fluminense: