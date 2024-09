Lollapalooza 2025 confirma line-up; confira quem se apresenta no evento

O Lollapalooza 2025 anunciou nesta terça-feira (3), as atrações da edição do festival. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Medes, Alanis Morissette, Rüfüs du Dol e Tool são os headliners do evento que acontece entre os dias 28, 29 e 30 de março em São Paulo.

Leia também: Cristo Redentor no Caparaó capixaba é opção de passeio para o feriado

O line-up do Lollapalooza 2025 é composto de quase 70 nomes, alguns se apresentando pela primeira vez no Brasil. Olivia e Tool são alguns dos nomes que vão fazer suas estreias em um palco brasileiro. Em sua próxima edição, o festival está apostando mais em nomes do pop rock e do indie, ao conrário dos anos anteriores, que teve mais espaço para rap e estilos mais inovadores.

Os brasileiros também marcam presença entre as atrações. Os destaque são o Sepultura, que vai ao festival com turnê de despedida, Drik Barbosa, Marina Peralta e Jão. Entre as bandas também estão Terno Rei, Jovem Dionísio e Dead Fish.

Estadao Conteudo