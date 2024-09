Lula nomeia Macaé Evaristo como ministra dos Direitos Humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, nesta segunda-feira (9), a deputada estadual Macaé Evaristo como nova ministra dos Direitos Humanos. A nomeação ocorre após o agora ex-ministro da pasta Silvio Almeida ter sido alvo de acusações de assédio sexual. A designação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta noite.

A escolha de Lula por Macaé foi feita nesta tarde, após encontro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. O convite para a deputada foi confirmado pelo próprio presidente em sua rede social. “Hoje, convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho”, escreveu Lula.

Após o anúncio de seu nome, Macaé Evaristo afirmou nas redes sociais que há muito trabalho pela frente para ser feito na pasta diante dos grandes desafios que têm no Brasil na área. Ela, porém, disse seguir com esperança, com compromisso de uma vida na luta por direitos.

O Ministério dos Direitos Humanos estava sob chefia interina de Esther Dweck, que acumulava cargo também na liderança do Ministério da Gestão. Ela assumiu as duas funções depois de Silvio Almeida ser demitido na sexta-feira (6).

A escolha de Macaé foi uma forma de o governo encerrar o assunto das acusações de assédio sexual contra o então ministro Silvio Almeida. Colocar uma mulher negra no cargo é uma resposta ao desgaste sofrido pela gestão Lula nos últimos dias por causa das acusações. Além disso, reduzem as cobranças sobre o petista por falta de mulheres no primeiro escalão.

Silvio Almeida

Na sexta-feira, após virem a público as denúncias contra Silvio Almeida, o então ministro foi chamado ao Palácio do Planalto para prestar esclarecimentos a outros ministros do governo. Entre as supostas vítimas de assédio estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A ministra não confirmou ter sofrido a violência.

Em reunião com Lula na sexta-feira, o então ministro se recusou a pedir demissão do cargo e o presidente o exonerou. Após a demissão, Anielle Franco divulgou nota elogiando a decisão e informando que gostaria de ter o direito se preservar sua intimidade e não tratar do assunto publicamente. Ela também afirmou que pretende contribuir em investigações.

Na mesma edição do DOU com a nomeação de Macaé, está também a publicação de férias de Anielle. De acordo com a publicação, a ministra estará de férias entre 9 e 13 de setembro.

Estadao Conteudo