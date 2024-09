LUSB promove evento para jovens talentos do basquete de Cachoeiro

Neste sábado (14), foi realizado o IX Festival LUSB de Basquete Sub-10 e Sub-12, na quadra da escola Zilma Coelho Pinto, localizado na rua João Mota, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento, que incentiva jovens talentos a praticarem o esporte, contou com a presença de 65 crianças, meninos e meninas, com a faixa etária entre 7 e 12 anos.



A Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos e, também, através de incentivo fiscal pelo Fundo da Infância e do Adolescente (FIA), gerenciado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim (CONSEMCA). Sobretudo, a ação também conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.