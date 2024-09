Marçal diz estar com ‘suspeita de fraturas’ no tórax

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) está com “suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar”, de acordo com nota enviada divulgado pela campanha do influenciador no fim da noite do domingo, 15.

Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês após ser agredido com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate promovido pela TV Cultura. “Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo”, diz o comunicado da campanha do candidato do PRTB.

Pouco antes da agressão, Datena desabafou sobre uma pergunta de Marçal, feita no primeiro bloco do debate. O influenciador relembrou uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador feita por uma ex-repórter do Brasil Urgente, em 2019. “A acusação que você fez sobre mim eu repito: não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs”, afirmou o tucano. “O que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe”, afirmou o apresentador.

Em seguida, Marçal chamou o adversário de “arregão” e perguntou quando ele iria desistir do pleito. Datena “não é homem nem para isso”, afirmou o influenciador.

Estadao Conteudo