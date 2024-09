Melhores momentos de São Paulo x Botafogo pela Copa Libertadores

Na noite desta quarta-feira (25), São Paulo x Botafogo realizaram um grande duelo no MorumBIS, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Com direito a pênalti perdido por Lucas Moura, do São Paulo, o Tricolor Paulista empatou com o Botafogo, por 1 a 1. No começo do jogo, logo aos 15 minutos, Thiago Almada aproveitou rebote do goleiro Rafael, para marcar o primeiro de cabeça.

O resto do jogo foi agonizante para o São Paulo, que via o tempo correr, cada vez mais rápido. Porém, aos 42 minutos do segundo tempo, em belo cruzamento de André Silva, Jonathan Calleri de cabeça deixou tudo igual no MorumBIS.

Herói dentro de campo, não bate pênalti!

Nos pênaltis, Calleri, que fez o gol de empate do São Paulo, perdeu o primeiro da sequencia tricolor. Com isso, 5 a 4 para o Botafogo nos pênaltis, com direito a classificação histórica do alvinegro para semifinal da Libertadores, após 51 anos.

Agora, Botafogo espera o resultado do jogo entre Peñarol e Flamengo, nesta quinta-feira (26), às 19h, para conhecer seu adversário na semifinal da competição.

