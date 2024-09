Mioma uterino: saiba aos sintomas e a importância do diagnóstico precoce

Em suas redes sociais, o Ministério da Saúde fez um alerta sobre o mioma uterino, destacando a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo. Os miomas uterinos são tumores benignos frequentes em mulheres em idade reprodutiva e, muitas vezes, não apresentam sintomas

Entretanto, alguns sintomas comuns da doença incluem alterações menstruais, como sangramento uterino aumentado ou prolongado, sensação de pressão ou dor na região pélvica, anemia por deficiência de ferro e infertilidade.

Leia também: Seis mitos e verdades sobre os cigarros eletrônicos

Além disso, fatores de risco como idade reprodutiva, histórico familiar, obesidade, raça negra e fatores genéticos podem favorecer o desenvolvimento dos miomas uterinos.

Consultas regulares são fundamentais para auxiliar no diagnóstico de miomas uterinos. As consultas permitem condutas preventivas e a realização de exames físicos e de imagem para confirmar a presença dos tumores. Os miomas podem ser classificados de acordo com a região em que se localizam no útero: intramurais, submucosos, subserosos ou cervicais.

O tratamento dos miomas uterinos deve ser individualizado, com acompanhamento médico periódico para monitoramento e controle do crescimento dos tumores.

Em muitos casos, não é necessário nenhum tipo de tratamento. Contudo, quando indicado, o uso de medicamentos ou intervenção cirúrgica pode ser necessário, podendo envolver a retirada do mioma (miomectomia) ou, em casos mais graves, a retirada do útero (histerectomia).

Portanto, o Ministério da Saúde reforça a importância do monitoramento regular para a detecção precoce e o controle adequado do mioma uterino.