Modelo Narah Baptista revela que está grávida de ator francês

A modelo brasileira Narah Baptista, de 27 anos, revelou em seu Instagram que está grávida do ator francês Vincent Cassel, 57. “Mainha te espera”, escreveu a modelo na legenda do post, com fotos mostrando a barriguinha dos primeiros meses de gestação. O casal está junto há um ano.

“Ô sorte de te ter na minha vida”, comentou Cassel na publicação. O ator é pai de três meninas: Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, frutos do casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de cinco, de seu segundo casamento, com a modelo francesa Tina Kunakey.

Cassel, conhecido por filmes como Irreversível e Cisne Negro, tem uma casa no Rio de Janeiro desde 2013, e vem ao Brasil sempre que possível.

Estadao Conteudo