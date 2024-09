Mordida de cobra? Saiba o que fazer

As mordidas de cobra no Brasil representam um sério perigo, especialmente em áreas rurais e de mata. O país abriga diversas espécies peçonhentas, como jararacas, cascavéis e corais-verdadeiras, que podem causar danos graves à saúde.

O veneno dessas serpentes pode provocar desde inchaço e dor até complicações mais sérias, como hemorragias, necroses e paralisias.

Apenas em 2023, o Brasil registrou mais de 341 mil acidentes envolvendo animais peçonhentos, sendo 32.514 causados por serpentes. Esses dados foram coletados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e estão sujeitos a alterações.

Primeiros-Socorros

De acordo com o Ministério da Saúde em situações de mordida por serpente, é fundamental agir rapidamente. A primeira medida é lavar a região com água e sabão e manter o local em uma posição confortável.

Imediatamente, deve-se ligar para o SAMU (192) ou para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da sua região e buscar atendimento médico o mais rápido possível. Evite fazer torniquetes ou aplicar substâncias como álcool ou urina na área afetada.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza tratamento para esses acidentes. Os profissionais aplicam os soros antiofídicos conforme a espécie da serpente e o quadro clínico do paciente. Se possível, fotografe o animal para facilitar o diagnóstico médico.

Principais serpentes peçonhentas no Brasil

As principais serpentes de importância para a saúde pública no Brasil são as jararacas, jararacuçus, urutus, caiçacas, comboias, cascavéis, surucucu-pico-de-jaca e corais-verdadeiras.

Os sintomas variam conforme a espécie. As mordidas de jararacas, jararacuçus, urutus, caiçacas e comboias causam dor, inchaço e manchas arroxeadas. Em casos graves, pode haver hemorragia, infecção, necrose e insuficiência renal.

Já as cascavéis provocam dor muscular generalizada, formigamento, visão turva ou dupla e, nos casos mais graves, urina escura e dificuldade em manter os olhos abertos, levando a uma aparência sonolenta.

As corais-verdadeiras, além de causar dor, podem gerar visão borrada ou dupla, pálpebras caídas e, em situações mais graves, paralisia dos músculos respiratórios.

Prevenção de acidentes com serpentes

Quase 95% dos acidentes com serpentes ocorrem nas pernas ou nos braços. Por isso, é recomendado o uso de calçados fechados ou botas de cano alto durante trilhas em áreas de mata ou atividades rurais. Também é importante estar atento a onde pisa ou coloca as mãos, além de evitar mexer em buracos no chão ou ocos de árvores sem a devida proteção.