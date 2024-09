Morre bebê encontrado desacordado em piscina de hotel infantil em Cachoeiro

Morreu, na noite da última sexta-feira (20), o pequeno Théo Gutierry Gardioli Scantamburlo, de um ano e seis meses, vítima de um afogamento na piscina de um hotel infantil no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Théo foi encontrado desacordado dentro da piscina por uma funcionária na tarde da última quarta-feira (18). O proprietário do hotel informou que fez manobras de primeiros socorros na criança e, em seguida, socorreu o bebê para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), onde estava internado, porém, ele não resistiu e faleceu.

Mais informações em instantes.

