Morre jovem de Vargem Alta que sofreu acidente de moto em Vila Velha

Morreu na tarde desta quinta-feira (5), a jovem de Vargem Alta, Lúbia Dallecrode, de 23 anos, três dias após sofrer um trágico acidente de moto. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (2) na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.

Segundo informações de populares, Lúbia conduzia uma moto e colidiu contra um veículo em um cruzamento da avenida. O impacto da batida foi tão forte, que a condutora da moto foi arremessada e o capacete se soltou. Uma equipe do SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros. Em seguida, a equipe conduziu a jovem para o Hospital São Lucas. De acordo com informações da família, Lúbia sofreu traumatismo craniano e teve morte cerebral.

Lúbia é natural de Vargem Alta e se mudou para Vila Velha há pouco mais de um mês. Uma prima da vítima conversou com nossa equipe de reportagem e disse que a família inteira está muito abalada com o ocorrido. Segundo ela, Lúbia iria se casar em novembro. “O noivo dela também era de Vargem Alta, mas já morava em Vila Velha há uns dois anos e comprou uma farmácia. Eles estavam de casamento marcado e continuariam morando por lá após o cerimônia. Dois jovens cheios de planos e sonhos que foram destruídos. Estamos muito tristes”.

Ainda de acordo com a família, o corpo de Lúbia será levado para Vargem Alta onde será realizado o velório e o sepultamento.