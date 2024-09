Morre o ator Roberto Frota, de ‘Terra e Paixão’ e ‘Vale Tudo’

Morreu, nesta terça-feira (24) o ator e produtor teatral Roberto Frota, aos 85 anos. Ele estava enfrentando um câncer de pulmão há um ano e meio e não resistiu a uma pneumonia. Quem confirmou a morte dele foi sua ex-mulher, a também atriz Ângela Vieira.

O ator havia sido internado na segunda-feira (23) e morreu às 6h42 desta terça. Frota deixa mulher, a advogada Márcia Prado, com quem era casado desde 2008, os três filhos, Verônica, Nina e Thiago, e os dois netos. Ele foi casado com Ângela Vieira de 1983 a 1997.

“Hoje, Roberto partiu, aos 85 anos. Foi ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas. Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Edvard Vasconcellos, ator e amigo pessoal de Roberto Frota, também fez uma homenagem ao colega de profissão no Instagram, dizendo que estava consternado com a morte. “Tô’ há meia hora congelado, diante de uma notícia que prove o contrário. Querido amigo, agora mais do que nunca, entendo a sua pressa em viver. Um dia simplesmente não acordamos. Dessa vez não consegui entregar a tempo nosso próximo projeto. Desculpa!”, escreveu Edvard.

O velório do ator acontecerá nesta quarta-feira (25) no Memorial do Carmo, no Caju, localizado no Rio de Janeiro. Após isso, o corpo do ator será cremado.

Carreira de Roberto Frota

Roberto tinha mais de 55 anos de experiência nas artes, sendo teatro, cinema ou novelas. Seu currículo teve produções como Vale Tudo, Terra e Paixão, Amor Perfeito, Mulheres Apaixonadas, Riacho Doce, Pedra sobre Pedra, Tieta e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seu último trabalho foi em 2023, no folhetim Vai na Fé, da TV Globo.

Estadao Conteudo