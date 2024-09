Netflix lança documentário dos irmãos Menendez com entrevistas exclusivas

A Netflix lançará um documentário dos irmãos Menendez, responsáveis pelo assassinato dos pais em 1989. Com estreia em 7 de outubro, a produção vem logo após uma série do caso, intitulada Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais.

É a primeira vez que os irmãos Lyle e Erik Menendez concedem entrevistas em 30 anos, depois da condenação pelo assassinato de seu pais, Kitty e José, que os levou à prisão perpétua sem direito de condicional. Os dois estão atualmente no Centro de Correção de Donovan, nos Estados Unidos.

O trailer, divulgado na segunda-feira, 23, mostra Lyle, agora aos 56, e Erik, aos 53, em depoimentos exclusivos para o caso. “A verdade é conhecida, mas muita coisa não foi dita”, diz Erik, durante o trailer.

Na época, a alegação da defesa foi de que os irmãos “temiam por suas vidas”, por causa de abusos físicos, psicológicos e sexuais que sofreram do pai, José Menendez. Condenados em 1990, ambos protagonizaram um dos primeiros tribunais televisionados da história, em caso que é debatido até hoje.

Erik Menendez se pronunciou sobre a nova temporada de Monstros. Criada por Ryan Murphy e produzida pela Netflix, a série antológica adapta histórias reais de assassinos a cada temporada, e em seu segundo ano contou a história da dupla que confessou o crime.

Sobre o assunto, o irmão mais novo alegou que a adaptação retrocede “décadas de progresso” em discussões de abuso sexual e traumas infantis e que Monstros é baseado em calúnias.

