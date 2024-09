Netflix vai parar de funcionar em iPhone? Entenda a decisão

A Netflix anunciou que em breve deixará de oferecer suporte ao seu aplicativo em dispositivos da Apple que ainda utilizam o iOS 16. Essa mudança afetará principalmente usuários de modelos mais antigos de iPhones, como o iPhone 8, iPhone 8 Plus e o icônico iPhone X – todos esses modelos pararam de receber atualizações de sistema operacional justamente no iOS 16. Alguns modelos de iPad que utilizam o sistema operacional iPadOS 16 ou anterior também serão afetados.

A decisão da Netflix está relacionada ao lançamento do iOS 18, previsto para a segunda-feira (16). A empresa de streaming pretende garantir a compatibilidade e o melhor desempenho do seu aplicativo com a versão mais recente do sistema operacional da Apple.

Usuários de dispositivos com iOS 16 que não podem ser atualizados para o iOS 17 ou posterior não poderão mais atualizar o aplicativo da Netflix. Isso significa que, embora ainda possam acessar a plataforma com a versão atual do aplicativo, não receberão futuras atualizações, incluindo correções de bugs e novos recursos.

A falta de atualizações pode comprometer a experiência do usuário, com possíveis problemas de desempenho, segurança e acesso a novas funcionalidades do aplicativo. Em alguns casos, o aplicativo pode até mesmo parar de funcionar completamente.

Modelos afetados

Os seguintes modelos de iPhone e iPad serão afetados pela mudança:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro (1ª geração)

iPad (5ª geração)

Vale lembrar que se o seu iPhone é de um modelo posterior, mas não passou por atualizações do iOS, ele também pode ser afetado. Usuários de dispositivos impactados pela mudança ainda poderão acessar a Netflix por meio do navegador web, caso o aplicativo pare de funcionar. No entanto, a experiência pode ser menos otimizada em comparação com o aplicativo dedicado. A descontinuação do suporte a versões antigas de sistemas operacionais é uma prática comum no mundo da tecnologia. Empresas como a Netflix buscam concentrar seus esforços em plataformas mais recentes com o intuito de utilizar suas novas atualizações de desempenho.

Estadao Conteudo