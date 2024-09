Obi Ndefo, ator de ‘Dawson’s Creek’, morreu devido a transtorno alimentar

O ator de Dawsons Creek, Obi Ndefo, morreu no dia 31 de agosto, aos 51 anos, por complicações causadas por transtorno alimentar. A informação foi divulgada pela irmã do ator, Nkem Ndefo, em sua conta no X.

“Obi Ndefo morreu na manhã de quarta-feira em um hospital da área de Los Angeles. Tragicamente, o coração de Obi falhou em sua longa batalha contra o transtorno alimentar ortorexia”, escreveu Nkem. “Em família, compartilhamos esta notícia para chamar a atenção para a gravidade da ortorexia e na esperança de que aqueles que sofrem desta doença devastadora recebam o cuidado compassivo que merecem”. Nkem deixou também um link para doações para vítimas de transtornos alimentares.

Apesar de ainda não ser reconhecida oficialmente no manual de diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-V, a ortorexia é definida como uma fixação e busca obsessiva por regras alimentares. Por exageros nas restrições, indivíduos que sofrem de ortorexia muitas vezes apresentam tipos diferentes de deficiência nutritiva.

Em agosto de 2019, Obi Ndefo foi atropelado por um caminhão enquanto estava no estacionamento de um mercado em Los Angeles. Ele perdeu as duas pernas no acidente, a direita no momento do impacto, e a esquerda sendo amputada posteriormente no hospital.

Além de Dawsons Creek, Obi Ndefo também esteve no elenco de Stargate SG-1 por alguns episódios. Ele também fez pequenos papéis em inúmeras outras séries de Hollywood ao longo dos anos.

Estadao Conteudo