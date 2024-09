Oportunidade! Empresa de Cachoeiro está com vaga de emprego disponível

Está precisando trabalhar? Sua oportunidade chegou! A Granitos Collodetti está com uma vaga de emprego disponível para a função de encarregado de expedição.

A empresa fica localizada na Rodovia Fued Nemer, no km 9, em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Sobretudo, para os interessados na vaga, basta enviar seu currículo para o Banco de Talentos da Granitos Collodetti, em: www.granitoscollodetti.com.br.

Requisitos para a vaga:

Desejável ensino superior

Experiência com gestão de pessoas e processos de expedição de rochas ornamentais

Habilidade com informática

Residir em Castelo ou nas proximidades da empresa

Disponibilidade de horário

