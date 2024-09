Paolla Oliveira diz que foi retida por 5h em aeroporto em Paris

A atriz Paolla Oliveira enfrentou dificuldades ao desembarcar em Paris, na França, no domingo (22). Em stories do Instagram, a artista contou que chegou a ficar 5 horas retida no aeroporto e correu o risco de ser deportada para o Brasil.

O motivo foi a atriz ter perdido o seu passaporte. “Suando de nervosa. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá e ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim”, narrou ela em um vídeo gravado enquanto estava no aeroporto.

Leia também: Cauã Reymond aparece no Instagram de Madonna em Milão

Já na capital francesa, Paolla Oliveira disse ter encontrado o documento. “Depois do desespero passado, muitas promessas para São Longuinho, promessas para todos os deuses que eu sabia (sic), que eu ainda vou ter que pagar, ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer um bate e volta aqui… Enfim, cheguei em Paris”, afirmou.

Na sequência, a atriz apareceu à frente da Torre Eiffel.

Ela não chegou a mencionar o motivo da viagem, mas a cidade recebe a famosa Semana de Moda em Paris a partir desta segunda (23).

Estadao Conteudo