Pedro rompe ligamento do joelho e é desconvocado da Seleção

O atacante Pedro foi desconvocado da seleção brasileira, nesta quarta-feira, após ter constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não anunciou se Dorival Júnior chamará um substituto.

Pedro sofreu uma entorse no treino da seleção, no CT do Caju, do Athletico-PR, em Curitiba. O atleta então foi submetido a exame clínico e ressonância magnética que constataram a lesão.

O departamento médico da seleção comunicou o Flamengo e confirmou o corte do atacante das rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 que serão disputadas no fim desta semana e o começo da próxima.

Este é o terceiro corte no grupo da seleção chamado para essas rodadas. Primeiro, Yan Couto, do Borussia Dortmund, foi substituído por William, do Cruzeiro, por causa de problemas clínicos. Depois, Lucas Moura, do São Paulo, voltou à seleção após seis anos, para o lugar de Savinho, do Manchester City, também lesionado.

Os comandados de Dorival Júnior treinam no CT do Athetico-PR, antes da partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo será sexta-feira no Estádio Couto Pereira, também na capital paranaense.

Quatro dias depois, no dia 10, o time jogará contra o Paraguai, em Assunção. Até a véspera, o elenco fará treinamentos em Curitiba. A viagem para a capital paraguaia será na segunda-feira, 9, à noite. O Brasil é sexto colocado na classificação, com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina.

Estadao Conteudo