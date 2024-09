Peritos da Polícia Civil fazem manifestação nesta quarta (4); veja o motivo

Os peritos criminais e peritos médicos legistas da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), realizaram uma manifestação na manhã desta quarta-feira (4), em frente ao Departamento Médico Legal (DML), na Reta da Penha, em Vitória.

Segundo o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais e Médicos Legistas do Estado do Espírito Santo (Sindiperitos), Tadeu Nicoletti, o motivo da manifestação é pela valorização dos profissionais do Estado.

“O movimento está relacionado ao total descaso com o não cumprimento de compromisso do governo de retirar os peritos capixabas do pior salário do país. Retirar os peritos dessa situação vexatória foi promessa do governador antes das eleições. A categoria hoje paga para trabalhar, já que exerce atividades de grande responsabilidade para apurar os crimes, tendo que se sacrificar para que a sociedade tenha respostas concretas na resolução dos crimes. É a perícia que levanta provas e fundamenta as acusações contra os criminosos”, explicou.

O que diz a Polícia Científica?

Em nota, a Polícia Científica informou que trata-se de uma manifestação de peritos e médicos legistas organizada pelo sindicato. “Não se trata de greve e os serviços não estão paralisados”.

Já a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que vem promovendo encontros com a categoria, para debater as pautas de reivindicações e apresentar propostas.

“Ressalta que, durante reunião realizada na semana passada, foram apresentadas a minuta do Projeto de Lei que cria a carreira da Polícia Científica e uma proposta de reajuste salarial. Além disso, foi informado que o projeto que cria o estatuto da carreira já está em fase de conclusão. A Seger destaca que as negociações permanecem em andamento e que mantém diálogo aberto com a categoria”, finaliza.