Pode isso Arnaldo? “Cadeira que Datena usou no Marçal” ganha anúncios

Mesmo após quase 48 horas do fim do debate para a Prefeitura de São Paulo na TV Cultura, a “cadeirada” que o candidato José Luiz Datena (PSDB) deu em Pablo Marçal (PRTB) ainda é um dos temas mais comentados do Brasil, segundo o Google Trends. A repercussão foi tanta que chegou aos sites de vendas na internet.

Com o episódio, Datena foi expulso do debate e Marçal deixou a TV Cultura de ambulância. O ex-coach foi de oxigênio para o Hospital Sírio Libanês, que apontou que ele teve “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”.

Em razão da agressão, anúncios de cadeiras similares começaram a tomar conta de sites como Mercado Livre. Um dos produtos é anunciado pelo preço de R$ 3 mil e aparece com o título: “Cadeira que o Datena bateu no Pablo Marçal”.

Os preços variavam em até nove vezes. Além disso, as cadeiras poderiam ser compradas com direito a frete grátis e divisão do valor em até 12 vezes no cartão de crédito. Além dos anúncios de cadeira, outros produtos também já começaram a aparecer. Um deles é uma camiseta com uma piada em referência a cadeirada sofrida por Pablo Marçal.

O que motivou a agressão?

A cadeirada de Datena foi televisionada ao vivo na TV Cultura. A transmissão do debate foi imediatamente interrompida, após o ocorrido, o apresentador da Band TV foi expulso do local, enquanto Marçal buscou por atendimento médico.

O objeto foi arremessado durante o quarto bloco do debate após Marçal relembrar uma acusação de assédio sexual contra Datena.

A provocação continuou quando o ex-coach fez uma referência ao debate da TV Gazeta quando Datena disse que se arrependeu de não ter dado um tapa em Marçal.

Após Marçal provocar Datena e dizer:“você não é homem”, o apresentador deixou o púlpito, pegou uma cadeira e arremessou no ex-coach.

Estadao Conteudo