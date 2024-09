River Plate x Colo-Colo: onde assistir, horário, escalações e palpites

Nesta terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), River Plate e Colo-Colo se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas, onde assistir River Plate e Colo-Colo?

Realizado no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o jogo será transmitido exclusivamente pelo Paramount+ (streaming). Assim, sem transmissão da TV aberta.

O jogo de ida das quartas de final da Libertadores, entre River Plate e Colo-Colo, foi realizado no Estádio Monumental David Arellano, em Macul, no Chile e terminou empatado em 1 a 1, com duas expulsões ao final do jogo. Um cartão vermelho para Maximiliano Falcón (Colo-Colo) e o outro para Paulo Díaz (River).

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, González Pirez e Acuña; Simón, Kranevitter, Fernández, Meza e Echeverri; Borja.

Colo-Colo: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor e Erick Wiemberg; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Arturo Vidal e Lucas Cepeda; Javier Correa e Carlos Palacios.

Palpites

Robson Sabadini: River Plate 3 x 0 Colo-Colo

Jonathan Gonçalves: River Plate 2 x 0 Colo-Colo

River Plate x Colo-Colo

Data: 24 de setembro (terça-feira)

24 de setembro (terça-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina Onde assistir River Plate e Colo-Colo: Paramount+ (streaming)