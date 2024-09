Show de Gusttavo Lima: Zezé Di Camargo desafina e pede desculpa

O show de Gusttavo Lima no Jaguariúna Rodeo Festival, na madrugada de domingo (22), viralizou por conta da participação de Zezé Di Camargo. O dono do hit É o Amor subiu ao palco e acabou desafinando em algumas notas. Após a repercussão, o sertanejo usou o Instagram para se desculpar com o público.

Ele começou dizendo que estava se divertindo nos bastidores sem a intenção de cantar, mas Lima o chamou para fazer uma surpresa aos fãs. “Eu fui para o palco cantar algumas coisas com ele. Aliás, tentar, né? Eu estava para lá de Bagdá” , começou.

Leia também: Urgente! Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça

Zezé explicou que estava “um pouco embriagado”, mas tentou cantarolar algumas músicas ao lado de Lima, mas foi logo tirado do palco pelo produtor do evento. “Só sabia que estava em cima de um palco. Não sabia o que estava cantado, o que estava falando … me tiraram do palco pela primeira vez na minha vida. Mas foi uma noite especial”, contou.

Veja o vídeo do cantor pedindo desculpas:

Zezé di Camargo no Show de Gusttavo Lima

O momento viralizou nas redes sociais, com metade do público defendendo o cantor e outra parte dizendo que ele não foi profissional. “Zezé, sou seu fã incondicional. Mas eu peço que pense em nós, por favor. Suas apresentações estão nos constrangendo. Hoje mesmo, muitos conhecidos vieram mostrar seus vídeos neste show. Fico com meu coração partido, pois fica difícil de te defender. Eu o amo, e por amor eu quero expor esta minha angústia”, escreveu um dos fãs.

“Ele já tinha terminado o show dele, e quando o Gusttavo Lima está cantando, o Zezé estava em cima do palco assistindo o Gusttavo Lima, o Gusttavo chamou o Zezé pra dá uma palinha com ele, eu não achei nada demais, só porque o cara tomou umas a mais, só isso?”, defendeu outra pessoa.

Veja o vídeo da apresentação:

Estadao Conteudo