Soluço pode ser sinal de doenças; veja quais

Você sabia que alguns tipos de soluço podem exigir atenção médica? O Ministério da Saúde alerta que o soluço persistente, aquele que dura mais de 48 horas, pode ser um sinal de doenças respiratórias, digestivas, vasculares, psicológicas ou metabólicas. Nesses casos, é essencial procurar ajuda médica imediatamente para investigar a causa da crise.

Por outro lado, o soluço passageiro, que ocorre por períodos curtos, geralmente não necessita de avaliação médica. As causas mais comuns incluem comer rápido e em grandes quantidades, consumir bebidas alcoólicas ou gaseificadas em excesso, fatores emocionais e o tabagismo.

Leia também: Otosclerose: o que é a doença que fez Adriane Galisteu perder 60% da audição

Algumas dicas para aliviar o soluço incluem prender a respiração, o que eleva os níveis de gás carbônico no sangue e ajuda a regular as contrações do diafragma. Beber água gelada também pode estimular o nervo vago, devido à mudança de temperatura, contribuindo para o controle do soluço.