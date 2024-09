Sophie Charlotte ganha prêmio em festival de Miami e dedica a Gal Costa

O 28º Inffinito Film Festival de Miami, na Flórida, marcou, mais uma vez a celebração do cinema brasileiro no solo americano. Sophie Charlotte esteve na premiação representando Meu Nome é Gal, cinebiografia de Gal Costa, que morreu em 2022, aos 77 anos. O longa ganhou o Prêmio Especial do Júri. A atriz usou suas redes sociais pra dedicar o troféu à cantora baiana.

“Fechando a viagem com a premiação do Inffinito Brazilian Film Festival. Com a honraria de receber um prêmio especial do júri , por nosso filme Meu nome é Gal. Muito obrigada a todos do Inffinito Brazilian Film Festival, o carinho de vocês foi ímpar”, escreveu a atriz em uma publicação no Instargam.

Leia também: ‘Chaves’ e ‘Chapolin’ voltam à TV após 4 anos – mas ainda não no Brasil

Pra sempre vou agradecer Dandara Ferreira e Lô Politi diretoras e roteirista, respectivamente, Globo Filmes e Paris Filmes. E todos do elenco e equipe do filme que mudou a minha vida! Esse prêmio é dedicado a Gal Costa. Viva Gal Costa pra SEMPRE! Viva o Cinema Brasileiro”, finalizou a atriz, que deu vida à cantora nas telas, e teve o apoio da mesma para isso.

Outros prêmios da noite

O filme O Barulho da Noite, dirigido por Eva Pereira e estrelado por Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira, foi o grande vencedor da premiação, que aconteceu entre 30 de agosto e 7 de setembro, reunindo realizadores e atores brasileiros na cidade, que é capital da Flórida. O longa, produzido no Tocantins levou três categorias: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante, para Alícia Santana.

Previsto para estrear nos cinemas brasileiros no primeiro semestre do ano que vem, o filme conta a história de uma relação delicada das irmãs Maria Luiza e Ritinha, interpretadas por Alícia Santana e Anna Alice Dias, com Agenor, um dedicado pai interpretado por Marcos Palmeira. Emanuelle é Sônia, mulher de Agenor, que carrega dores de uma infância com muitos traumas e se sente negligenciada pelo marido.

Outro premiado foi o longa Evidências do Amor, filme com Fábio Porchat e Sandy, que ganhou o troféu de Melhor Filme do Público. Grande Sertão, de Guel Arraes garantiu o prêmio de Melhor Ator para Caio Blat; e Mais Pesado é o Céu, de Petrus Cariryo levou para casa o de Melhor Atriz para Ana Luiza Rios.

O festival homenageou a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema.

Confira lista completa dos premiados

Melhor Filme – O Barulho da Noite, de Eva Pereira

Melhor Direção – Eva Pereira por O Barulho da Noite

Melhor Roteiro – Petrus Cariry, Rosemberg Cariry, Firmino Holanda, por Mais Pesado é o Céu

Melhor Fotografia – Petrus Cariry por Mais Pesado é o Céu

Melhor Ator – Caio Blat por Grande Sertão, de Guel Arraes

Melhor Atriz – Ana Luiza Rios por Mais Pesado é o Céu, de Petrus Cariry

Prêmio Especial do Júri – Sophie Charlote por Meu Nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi

Melhor Atriz Coadjuvante – Alicia Santana por O Barulho da Noite

Melhor Filme do Público – Evidências do Amor, de Pedro Antônio

Melhor Curta-Metragem do Público – Bodas de Ouro, de Lisa Gomes

Estadao Conteudo