Sul-Americana: Corinthians bate Fortaleza fora de casa e abre vantagem

Poupando titulares, o Corinthians conseguiu uma grande vitória ao bater o Fortaleza por 2 a 0, nesta terça-feira (17), na Arena Castelão, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time alvinegro segurou o ímpeto do time cearense no primeiro tempo e jogou melhor na etapa final, mostrando que é possível, sim, uma reação no Brasileirão. Igor Coronado, com um golaço, e Yuri Alberto, marcaram para o time paulista, que não vencia o adversário fora de casa há cinco anos.

O confronto de volta acontece daqui a uma semana, dia 24, na Neo Química Arena. O Corinthians pode perder por até um gol de diferença que avança. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Athletico-PR x Racing-ARG.

Agora, o Corinthians volta a se concentrar na missão de fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está na antepenúltima posição, em 18º, com 25 pontos. O próximo compromisso será em casa, no sábado, contra o lanterna Atlético-GO, às 16h. A partida deve, enfim, marcar a estreia do astro holandês Memphis Depay com a camisa corintiana.

Por sua vez, o Fortaleza vira a chave e passa a focar no duelo com o Bahia, também na capital cearense. Depois de amargar o vice da Sul-Americana para a LDU, do Equador, no ano passado, a tendência é que a equipe tricolor poupe alguns jogadores para o confronto derradeiro contra o Corinthians, mesmo brigando pelas primeiras posições na competição nacional.

O técnico Ramón Díaz já declarou por mais de uma vez que a prioridade do Corinthians era se livrar do Z-4 no Brasileirão. Assim, resolveu poupar alguns titulares no jogo desta terça, deixando nomes como Rodrigo Garro, Ángel Romero e André Ramalho no banco de reservas. O técnico armou um time com três volantes, com Ryan, Charles e Bidon entre os 11 iniciais, e Coronado na criação. A ideia era ter um time combativo e capaz de trocar passes para arrefecer a pressão natural que o Fortaleza buscou desenvolver.

A estratégia corintiana funcionou em partes. O time até conseguiu neutralizar o jogo veloz do Fortaleza e pouco sofreu na etapa inicial. A melhor chance do Fortaleza foi quando o ex-palmeirense Breno Lopes conseguiu dominar dentro da área e chutou pela rede do lado de fora.

Por outro lado, o Corinthians chegou poucas vezes ao ataque. A equipe paulista errou muitos passes e abusou da lentidão para armar jogadas de contra-ataque, facilitando o trabalho da marcação adversária e causando a ira do técnico Ramón Díaz. Quando o primeiro tempo parecia que seria encerrado sem gol, Igor Coronado acertou um chute de rara felicidade no ângulo do goleiro João Ricardo, abrindo o placar aos 39 minutos.

O Corinthians perdeu a chance de ampliar o placar logo no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, Coronado fez linda jogada e chutou cruzado, mas Talles Magno, sozinho, não conseguiu empurrar para as redes, perdendo chance incrível. O lance deu a tônica dos minutos seguintes. A equipe paulista corrigiu os erros da etapa inicial, melhorando a troca de passes e acertando as escapadas em velocidade. O time corintiano cresceu na partida e pressionou bastante o Fortaleza, que não conseguiu mais jogar e viu o adversário empilhar oportunidades.

O amplo domínio corintiano calou o Castelão. Os torcedores do Fortaleza demonstraram irritação com partida ruim do time, enquanto Talles Magno pecou nas finalizações, e Yuri Alberto encontrou dificuldades para dar sequência aos lances. A atuação irreconhecível do time tricolor poderia ter feito o time paulista ter saído com um resultado ainda melhor da capital cearense.

Os donos da casa até esboçaram uma reação no fim, mas não o suficiente para levar perigo. Aos 44 minutos, Yuri Alberto se redimiu e aproveitou a sobra na grande área para ampliar o placar e garantir a justa vitória ao Corinthians.

Ficha técnica

FORTALEZA 0 X 2 CORINTHIANS

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Titi (Marinho), Kuscevic e Felipe Jonatan; Hércules, Lucas Sasha (Matheus Rossetto) e Pochettino (Machuca); Yago Pikachu (Pedro Augusto), Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Ryan (José Martínez), Breno Bidon, Charles (Carrillo), Igor Coronado (Rodrigo Garro); Talles Magno (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO – Darío Herrera (ARG).

GOLS – Igor Coronado, aos 39 do primeiro tempo; Yuri Alberto, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Yuri Alberto e Rodrigo Garro (Corinthians).

RENDA – R$ 1.344.658,00.

PÚBLICO – 46.617 presentes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadao Conteudo