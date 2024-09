Supermercado de Cachoeiro está com várias vagas de emprego disponíveis

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de emprego? Aqui está sua oportunidade! O Open Atacado e Varejo está com diversas vagas de emprego, disponíveis em diversas áreas.

Não é necessário experiência para o preenchimento das vagas de emprego. Porém, disponibilidade de horário é um requisito importante, exigido pela empresa.

Os interessados nas vagas de emprego devem entregar o currículo nas lojas Open ou acessar: www.vemprotime.com.br. Para mais informações, entrar em contanto com o número: (28) 2101-5000.

Confira as vagas disponíveis:

Operador de caixa

Auxiliar de açougue

Repositor

Fiscal de prevenção

Benefícios:

Plano de saúde Unimed

Ticket alimentação

Plano odontológico

Convênio de compras Perim

Descontos em faculdades

Desenvolvimento profissional

Seguro de vida

